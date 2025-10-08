Fantacalcio, i migliori 5 portieri nelle prime 6 giornate
Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia delle prime 6 giornate presi da Fantalab.
1 - Carnesecchi: fantamedia 6,08 - 5 gol subiti - 1 clean sheet - 1 rigore parato
2- Svilar: fantamedia 5,92 - 2 gol subiti - 4 clean sheet
3- Caprile: fantamedia 5,58 - 6 gol subiti - 1 clean sheet
4- Maignan: fantamedia 5,50 - 3 gol subiti - 2 clean sheet
5- Muric: fantamedia 5,40 - 6 gol subiti - 2 clean sheet
