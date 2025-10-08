Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"

“Partirei dall’atteggiamento delle ragazze che è stato sicuramente importante, subito aggressive e con una pressione alta. È vero che nei primi dieci minuti, prima del vantaggio, siamo state un po' macchinose e lente, ma si vedeva che l’approccio era quello giusto”. Il tecnico dell’Inter Gianpiero Piovani esordisce così dopo il 7-0 sul Vllaznia nell’andata del secondo turno di Women’s Europa Cup ai canali ufficiali del club: “Per il resto, come avete visto, abbiamo fatto buone cose e i gol sono arrivati su situazioni che proviamo spesso in allenamento. Questo per noi è un segnale molto positivo: siamo arrivate a un buon punto, ma da qui possiamo e dobbiamo andare oltre”.

Piovani poi si sofferma sul turn over: “Stiamo alternando bene le giocatrici, in modo logico, cercando di dare minuti a tutte per farci trovare pronte nelle prossime partite. Sabato abbiamo una sfida importante in campionato contro la Fiorentina e cambieremo ancora tre o quattro giocatrici. Mercoledì ci sarà il ritorno europeo e non c’è nulla di scontato, perché finché la partita non finisce voglio vincere anche là. Dobbiamo cercare di vincere anche lì, poi ci aspetta il Parma. - prosegue il tecnico - In questi dieci giorni abbiamo tre partite e cercheremo di gestire bene il minutaggio delle ragazze, valutando chi ha bisogno di riposare e chi no. Devo ringraziare la società e il mio staff, perché ci hanno messo a disposizione un gruppo di ragazze che per noi sono tutte titolari”.

Spazio poi ancora al risultato della serata: “Per noi dello staff è un grande vantaggio, perché possiamo attingere da loro nei momenti di stanchezza o adattarle in ruoli diversi. Questo ci dà flessibilità e forza. Il 7-0 di oggi ci dà morale, come ce l’aveva data la vittoria contro la Ternana sabato. Questa lo fa ancora di più. L’unica cosa è che, da allenatore, devo fare un po’ il pompiere: è giusto mantenere il fuoco acceso, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere a freno certe voglie di strafare. Sono il primo a dire che dobbiamo fare sempre qualcosa in più, ma serve farlo con grande umiltà e attraverso i sacrifici che compiamo durante la settimana”.