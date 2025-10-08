Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Non solo la pesante sconfitta della Roma in casa del Real Madrid maturata nel pomeriggio. La serata di Women’s Champions League regala un’altra goleada da parte di un club spagnolo: l’Atletico Madrid infatti espugna il campo del St. Polten con un netto 6-0 chiudendo la pratica nel primo tempo per poi trovare altri due gol nel finale con Iannuzzi. Vittoria larga e importante anche per il Wolfsburg che si sbarazza del Paris Saint-Germain con un 4-0 che non ammette repliche. Vince invece di misura il Manchester United sul Valerenga grazie a un rigore di Le Tissier dopo mezz’ora. Stecca invece il Chelsea fermato sul pari dal Twente. Di seguito risultati, marcatrici e classifica:
1ª giornata Women’s Champions League
Martedì 7 ottobre
Juventus – Benfica 2-1
6’ Lucia Alves (B), 22’, 86’ Salvai (J)
Arsenal – Lione 1-2
7’ Russo (A), 18’ e 23’ Dumornay (L)
Barcellona - Bayern Monaco 7-1
4’ Putellas (BA), 12’ e 56’ Pajor (BA), 27’ Brugts (BA), 32’ Buhl (BM), 45’+1’ Paralluelo (BA), 88’’ e 90’+2’ Pina (BA)
Paris FC - OH Leuven 2-2
3’ Corboz (P), 23’ Mateo (P), 47’ Everaerts (L), 62’ Pusztai (L)
Mercoledì 8 ottobre
Twente – Chelsea 1-1
63’ Van Ginkel (T), 71’ rig. Baltimore (C)
Real Madrid – Roma 6-2
6’ e 42’ Alba Redondo (RM), 16’ Viens (Ro) 23’ e 59’ Weir (RM), 35’ Haavi (RO), 53’ Lakrar (RM), 73’ Navarro (RM)
Manchester United – Valerenga 1-0
31’ rig. Le Tissier
St. Pölten - Atletico Madrid 0-6
5’ Gio Garbelini, 18’ Medina, 22’ Luany, 43’ Boe Risa, 88’ rig. e 90’+3’ Iannuzzi
Wolfsburg - Paris Saint-Germain 4-0
7’ aut. Groenen, 42’ Peddemors, 90’ Popp, 90'+5' rig. Minge
Classifica:
Barcellona 3
Atletico Madrid 3
Real Madrid 3
Wolfsburg 3
Lione 3
Juventus 3
Manchester United 3
Paris FC 1
Leuven 1
Chelsea 1
Twente 1
Valerenga 0
St. Polten 0
Paris Saint-Germain 0
Arsenal 0
Benfica 0
Bayern Monaco 0
Roma 0
