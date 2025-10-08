Cacia: "La lotta-salvezza sarà un affare tra 7 squadre. Hellas Verona? L'attacco mi piace"

Daniele Cacia, ex centravanti dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano veronese L'Arena, nel corso del quale si è soffermato su diverse tematiche legate al club scaligero, a cominciare dall'ultima sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Sassuolo: "Per me se finiva zero a zero non c’era da gridare allo scandalo. Ho visto un Hellas ben impostato e che ha giocato una buona partita. Ma ci vuole pazienza. La squadra è nuova e là davanti fanno ancora confusione".

Da ex attaccante Cacia si sofferma anche sul reparto avanzato a disposizione di Paolo Zanetti all'Hellas: "Orban e Giovane mi piacciono molto, ma devono ancora trovare i tempi d’attacco e non solo loro, è un problema d’assieme. Lo stesso Belghali, che ha dei bei numeri, sbaglia a volte l’ultimo tocco o l’ultimo passaggio. Bisogna pazientare".

Infine due battute anche sulla lotta-salvezza, sempre con un focus sul Verona: "Le concorrenti dell’Hellas per la salvezza sono tante e non restringerei il campo a due o tre squadre. Dico Pisa, Lecce, Parma, Genoa ma pure Cremonese e Sassuolo. Con i gialloblù sono almeno sette le formazioni che dovranno lottare per non andare in Serie B".