Podcast TMW Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?

Un ko gravissimo, un infortunio che lascerà Andrea Belotti lontano dal campo da gioco per gran parte della stagione. Forse il Gallo tornerà solo nelle ultime giornate per la lesione al legamento crociato, una tegola pesantissima visto come aveva iniziato la stagione con il Cagliari. Come reagisce e chi lo sostituisce nei sardi?

Belotti rassicura tutti sui social

Andrea Belotti si è operato al ginocchio sinistro dopo la rottura del legamento crociato anteriore e, tramite il suo profilo Instagram, ha aggiornato sull'esito dell'intervento, rassicurando tutti gli appassionati e i tifosi del Cagliari. Di seguito quanto scritto dal Gallo, che ha ricevuto moltissimi messaggi di compagni ed ex compagni: "L’operazione è andata bene. Il primo mattoncino è stato messo ed adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire. In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato fondamentale per me sentire il vostro affetto; ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, ringrazio il Cagliari e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nella quali ho giocato per avermi dedicato un augurio. A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, ad ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato tutta la forza per risollevarmi e per andare avanti. Ci rivediamo in campo, con affetto, Andrea".