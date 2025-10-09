Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"

Il direttore sportivo della Dolomiti Bellunesi Jacopo Giugliarelli, nel corso della presentazione del nuovo tecnico Andrea Bonatti, ha parlato anche dell’esonero di quel Nicola Zanini che aveva portato la squadra fra i professionisti: “Premesso che non c’è alcuna volontà di cancellare quanto di positivo è stato fatto, ma anzi di riconoscerlo ulteriormente, dobbiamo però prendere coscienza del momento che stiamo vivendo. E ampliare l’orizzonte. - spiega il ds - I dati aiutano a comprendere la ragione di alcune decisioni e, in questo senso, abbiamo una media punti di 0,87 a partita, con una proiezione di 33 al termine della stagione, e di due gol incassati a gara.

Sia chiaro, siamo tutti responsabili: da noi dirigenti ai calciatori, cui chiediamo molto di più. Dobbiamo crescere quotidianamente con lo scopo di raggiungere il nostro obiettivo. E, per fare questo, abbiamo puntato su un allenatore che è espressione di una forte identità di gioco e migliora ogni atleta a disposizione”.

Spazio poi anche alle parole del direttore dell’area tecnica Simone Bertagno: “Voglio ringraziare mister Nicola Zanini per i risultati ottenuti, ma anche per il comportamento e la professionalità: rimarrà nella storia del club. Do poi il benvenuto ad Andrea Bonatti, siamo sicuri che ci darà una mano a raggiungere i traguardi prefissi”.