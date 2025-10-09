Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"

Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:04Serie C
Tommaso Maschio

Il direttore sportivo della Dolomiti Bellunesi Jacopo Giugliarelli, nel corso della presentazione del nuovo tecnico Andrea Bonatti, ha parlato anche dell’esonero di quel Nicola Zanini che aveva portato la squadra fra i professionisti: “Premesso che non c’è alcuna volontà di cancellare quanto di positivo è stato fatto, ma anzi di riconoscerlo ulteriormente, dobbiamo però prendere coscienza del momento che stiamo vivendo. E ampliare l’orizzonte. - spiega il ds - I dati aiutano a comprendere la ragione di alcune decisioni e, in questo senso, abbiamo una media punti di 0,87 a partita, con una proiezione di 33 al termine della stagione, e di due gol incassati a gara.

Sia chiaro, siamo tutti responsabili: da noi dirigenti ai calciatori, cui chiediamo molto di più. Dobbiamo crescere quotidianamente con lo scopo di raggiungere il nostro obiettivo. E, per fare questo, abbiamo puntato su un allenatore che è espressione di una forte identità di gioco e migliora ogni atleta a disposizione”.

Spazio poi anche alle parole del direttore dell’area tecnica Simone Bertagno: “Voglio ringraziare mister Nicola Zanini per i risultati ottenuti, ma anche per il comportamento e la professionalità: rimarrà nella storia del club. Do poi il benvenuto ad Andrea Bonatti, siamo sicuri che ci darà una mano a raggiungere i traguardi prefissi”.

Articoli correlati
Salta un'altra panchina in Serie C, la Dolomiti Bellunesi esonera mister Zanini.... Salta un'altra panchina in Serie C, la Dolomiti Bellunesi esonera mister Zanini. La nota
Dolomiti Bellunesi, Zanini dopo il ko di Lecco: “Serve più attenzione, ma niente... Dolomiti Bellunesi, Zanini dopo il ko di Lecco: “Serve più attenzione, ma niente drammi”
Dolomiti Bellunesi, Zanini: "Il mercato estivo è chiuso, ora si comincia per davvero"... Dolomiti Bellunesi, Zanini: "Il mercato estivo è chiuso, ora si comincia per davvero"
Altre notizie Serie C
Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani... Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani
Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono... Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"
Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto" Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto"
Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato
Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"... TMW RadioLamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente... Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente Marani
Albinoleffe, c'è il rinnovo di Barba: il difensore prolunga fino al 2027 con opzione... UfficialeAlbinoleffe, c'è il rinnovo di Barba: il difensore prolunga fino al 2027 con opzione
Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società" TMW RadioPergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
2 9 ottobre 1983, clamoroso al Cibali, vince il Catania. Doppietta di Aldo Cantarutti
3 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
4 Serata dolce-amara per le italiane in Europa: l'Inter stravince, la Roma crolla a Madrid
5 De Jong si espone come Rabiot: "Non è giusto andare a Miami per Villarreal-Barcellona"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.1 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.2 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
Immagine top news n.3 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.4 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
Immagine top news n.5 Napoli, esami per Lobotka e Politano dopo gli infortuni col Genoa: per entrambi c'è lesione
Immagine top news n.6 Legali Napoli sulle intercettazioni del caso Osimhen: "Non emerge illecito, normali dinamiche di mercato"
Immagine top news n.7 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ekhator racconta il gol col Napoli: "Non ci credevo, l'avrò visto almeno mille volte"
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi: "Pioli, ora è il momento delle scelte. La Fiorentina vive uno stallo pericoloso"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, rifatto il manto del Ricci: ora è in erba naturale come il Mapei Stadium
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, distorsione alla caviglia per Abildgaard. La nota del club blucerchiato
Immagine news Serie B n.2 Monza, niente nazionale per Obiang: un problema all'anca lo trattiene in Italia
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."
Immagine news Serie B n.4 Bari con la coperta corta in difesa: difficile però che la società ricorra agli svincolati
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Bohinen lancia la sfida: "Qui per vincere, siamo i più forti della Serie B"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Sebastiani: "L'infortunio di Olzer dovrebbe essere meno grave del previsto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, malumori per alcune decisioni arbitrali: il club scrive al presidente Marani
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, Inter sul velluto. Eintracht e Breidablik ipotecano la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Greggi: "Real Madrid al top. Ci sono tante cose da migliorare e potevamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Haavi amara: "Real Madrid molto forte, non siamo contente del risultato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?