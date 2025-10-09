Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."

Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione di stasi nell'attacco della Juventus. Tra continue rotazioni, nessuna gerarchia e il caso Vlahovic (senza rinnovo e in via di scadenza) a peggiorare le cose: "Perché non parlo di Yildiz e di Conceicao? Io ne parlo volentieri di Conceiçao, è costato 40 milioni, secondo me è giocatore da Juventus", ha esordito.

Per poi aggiungere: "Yildiz è un grande giocatore, sì, però non potete pensare che sia già adesso Del Piero. Yildiz ha segnato un gol, infatti è un grande giocatore ma non è Del Piero e poi è un ragazzo di 20 anni che non ha alternative perché l'anno scorso già non aveva alternative, quello che un pochino ogni tanto lo faceva rifiatare era Mbangula e quest'anno non c'è nessuno che gioca lì".

Infine analizza le altre opzioni: "Invece Conceicao che è costato 40 milioni ha in Zhegrova un'alternativa che prima o poi tornerà a posto però la Juventus ha tre prime punte che uno neanche lo è, e non gioca mai quello migliore cioè Vlahovic. Ha due simili sulla fascia destra Conceicao e appunto Zhegrova e poi Yildiz senza nessuna alternativa a meno che Tudor non cambi", la chiosa.