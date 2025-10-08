Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
Da Coverciano, dove la Nazionale è scesa in campo questo pomeriggio per l'allenamento in vista della prossima sfida di qualificazione al Mondiale contro l'Estonia in programma a Tallin sabato sera, arrivano le prime indicazioni per quel che riguarda la formazione che il ct Gennaro Gattuso manderà in campo, con un pensiero anche alla successiva delicatissima sfida di martedì prossimo contro Israele.
Dalle indicazioni che arrivano l'Italia scenderà in campo ancora col 4-4-2, con la coppia di centravanti formata da Retegui e Kean che dovrebbe essere riproposta dopo le buone indicazioni delle ultime uscite. La novità potrebbe riguardare l'impiego di Leonardo Spinazzola in un ruolo "alla Politano", ovvero come esterno di centrocampo sulla destra, alcuni passi più avanti rispetto al terzino Di Lorenzo: il giocatore del Napoli è stato provato in questa posizione, prima di tornare alla consueta zolla a sinistra nel ruolo di terzino.
Ulteriori indicazioni in merito all'undici che affronterà l'Estonia potranno arrivare dalla seduta di domani, con l'Italia che poi scenderà in campo per la rifinitura venerdì mattina sempre a Coverciano prima di imbarcarsi per Tallin, col fischio d'inizio della sfida previsto per le 20.45 di sabato 11 ottobre. Una prima idea di formazione, comunque, sembra essere la seguente: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Cambiaso, Locatelli, Barella, Tonali; Kean, Retegui.