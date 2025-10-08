TMW Radio Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Alberto Di Chiara, che ha parlato delle difficoltà della Fiorentina: "E' abbastanza evidente che la difficoltà sta nell'approccio, nello spirito. Al di là dei moduli, con Pioli che deve comunque trovare la chiave giusta. Ha avuto qualche accenno di reazione nelle ultime partite, soprattutto contro la Roma, altrimenti hai avuto un inizio difficile. Sono tutte scommesse da vincere quelle del mercato e se non trovi la chiave giusta è difficile. In un campionato di basso livello tecnico generale, dove la Roma, pur non giocando bene, è prima, se tu sei ultimo vuol dire che qualcosa non quadra. L'allenatore deve trovare lo spirito giusto e la società deve appoggiarlo.

Era stato preso per far fare il salto di qualità, dichiarato da tutti. Siamo solo all'inizio ma devi cominciare a vincere. Pioli può uscire da questa situazione? E' presto, il campionato poi ti permette con due partite vinte di fila di risollevarti. Con la Roma sei andato avanti e poi non l'hai neanche pareggiata. Potrebbe subentrare un problema psicologico, ma Pioli credo sia preparato a tutto questo. Serve una vittoria in campo per sbloccare la squadra, altrimenti subentra una sorta di psicosi. Sono fiducioso".