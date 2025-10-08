Roma, Haavi amara: "Real Madrid molto forte, non siamo contente del risultato"

"Abbiamo trovato una squadra molto forte, non siamo contente del risultato". L'attaccante della Roma Emilie Haavi parla così ai microfoni di ESPN dopo la pesante sconfitta, 6-2 il finale, in casa del Real Madrid nella prima giornata della fase campionato di Women's Champions League: "Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere migliori già dal prossimo match, contro una delle squadre più forti del mondo. Dobbiamo credere in quello che facciamo e riflettere su quello che non è andato. - prosegue Haavi - Siamo una squadra forte nel contrattaccare, ma dobbiamo essere più compatte".

La norvegese si sofferma poi su questo avvio duro di torneo sottolineando dove lei e le compagne devono migliorare: "Alla prossima c'è il Barcellona, sta per cominciare sul serio questa fase e dobbiamo migliorare tanto. Dobbiamo lavorare e continuare a farlo in ogni partita. - conclude Haavi come riporta Vocegiallorossa.it - Non affronteremo tutte le settimane queste squadre, ma dobbiamo crescere noi come squadra, prendere tutto da questa partita e concentrarsi sulla prossima".