Roma, Greggi: "Real Madrid al top. Ci sono tante cose da migliorare e potevamo fare meglio"

La centrocampista della Roma Giada Greggi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta per 6-2 rimediata a Madrid contro il Real nella prima giornata della fase campionato di Women's Champions League: "Sapevamo che venivamo ad affrontare una squadra difficile come il Real Madrid, una formazione top in Europa, però ovviamente ora dobbiamo pensare alla prossima sfida contro il Milan in campionato. - spiega la giocatrice come riporta Vocegiallorossa.it - Lavoreremo sugli errori e bisogna andare avanti a testa alta, umiltà e soprattutto con coraggio".

Quali difficoltà avete trovato in campo maggiormente? Qual è la cosa che non ha funzionato?

"Loro hanno una squadra molto veloce, soprattutto in attacco, e hanno giocatrici di grande individualità. Ovviamente ci sono tante cose da migliorare dal punto di vista tattico dove potevamo fare molto meglio, però sapevamo che stavamo affrontando una squadra forte. Ora testa alla prossima".

La prossima sarà col Milan, come si archivia una sconfitta così?

"Ovviamente si lavorerà tanto sugli errori e da domani non si penserà più a questa partita ma alla prossima e si andrà avanti. Ci saranno altre partite toste ma questo è il bello del calcio".