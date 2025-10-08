Scholes pazzo di Tonali: "Il miglior centrocampista in Premier League. Lo preferisco a Rice"

Intervenuto a 'The Overlap' su Sky Sport UK, l'ex leggenda del Manchester United Paul Scholes ha rivelato chi è secondo lui il miglior centrocampista della Premier League. Senza tremare e dando una risposta che farà certamente piacere a Rino Gattuso e a tutta l'Italia: "A centrocampo io preferisco semplicemente i centrocampisti più controllati, che giocano con un po’ più di stile e possono segnare più spesso. Adoro Sandro Tonali. È brillante, molto bravo. Probabilmente sceglierei Tonali".

Poi ha proseguito: "Sì, voi direte Declan Rice, ma penso che Tonali sia migliore di Rice. Mi piace molto Rice, non fraintendetemi, penso che abbia tutto. A volte tocca la palla un po’ troppo e cerca di apparire un po’ più elegante del necessario. Preferisco Tonali, anche se sono entrambi buoni giocatori”, la chiosa di Scholes.

I convocati del CT Gennaro Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).