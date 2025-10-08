Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto"

Nella giornata di ieri l'esterno dell'Union Brescia Davide Guglielmotti ha conosciuto l'esito dell'infortunio al ginocchio: lesione di alto grado del legamento crociato anteriore. Un infortunio grave che rischia di fargli finire in anticipo la stagione, ma sui social il calciatore spiega che c'è di peggio: "Non incominciamo con i soliti messaggi , dolci per carità ma scontati come si è abituati a fare, anche giustamente direi, non sono un fan della scontatezza e nemmeno del negativismo, - scrive il calciatore - penso che questa vita abbia dato modo a tutti di pensare che c’è molto di peggio rispetto ad un ginocchio rotto. Sto benissimo , ho come sempre un grande sorriso in volto conscio del fatto che ci sarà da soffrire , da lavorare e sicuramente ahimè anche da imprecare.

Ho avuto per giorni il telefono e i social pieni di messaggi positivissimi di amici e persone che amano il Brescia e che mi vogliono un grande bene, tantissimi miei ex compagni e altrettanti addetti ai lavori che ho avuto la fortuna di incontrare in questi anni . Ci tengo pubblicamente a ringraziare ogni persona che ha utilizzato anche solo un minuto del suo tempo per scrivermi e sapere come stessi .

Detto ciò, lunedì mi opererò e successivamente sarò già operativo per cercare nel più breve tempo possibile ( ma con cognizione ) di tornare a disposizione , i miei compagni mi aspettano la mia società mi attende e Brescia pretende il mio ritorno , cosa che accadrà senza alcun dubbio .

Approfitto per consigliare di NON dormire sonni tranquilli ai miei avversari , allenatevi e migliorate perché la mia assenza non sarà riposante, ma migliorativa . A presto Gnari Forza Brescia".