Bari con la coperta corta in difesa: difficile però che la società ricorra agli svincolati

Gli infortuni di Dimitrios Nikolaou, che ne avrà per circa un mese e Francesco Vicari accorciano le rotazioni al centro della difesa di mister Fabio Caserta che potrà contare per le prossime gare su due soli centrali – Meroni e Kassama – con il giovane Mavraj come prima alternativa. Nonostante la coperta corta la società non sembra intenzionata a tornare sul mercato cercando uno svincolato, ma Tuttobari.com analizza i possibili profili che potrebbero interessare i biancorossi:

I primi due nomi che spiccano sono quelli dell’ex Hellas Verona e Palermo Pawel Dawidowicz che in estate si è svincolato proprio dagli scaligeri, e dell’ex Torino Koffi Djidji. Due giocatori di grande esperienza – classe ‘95 il polacco, classe ‘92 il franco-ivoriano – così come il classe ‘92 Adama Soumaoro, ex Bologna. Tutti calciatori che però hanno poco o nulla esperienza in cadetteria.

Diverso invece il profilo di Mattia Caldara che lo scorso anno ha vestito la maglia del Modena collezionando 26 presenze con una rete all’attivo e anche lui svincolato dopo quella esperienza.