Entella alla prima storica con la Samp. Chiappella: "La città ci ha dato grande adrenalina"

"Ho trovato i ragazzi molto bene dal punto di vista della serenità, cosa mai scontata quando si sa che si arriva a una partita così importante, storica: un po' di tensione e un po' di ansia possono subentrare, invece mi ha favorevolmente colpito la serenità della squadra, che ha fatto poi un'ottima settimana. Questo è stato un buona aspetto, che ci ha permesso di lavorare bene": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella, che ha parlato della sfida alla Sampdoria, in programma domani alle 20:30 in occasione dell'8ª giornata del campionato di Serie B.

Gara che è una prima storica, e che vede il 'Comunale' di Chiavari sold out (magistrale, l'annuncio social del club chiavarese). Su questo, aggiunge il mister: "Conta vivere l'esperienza nel miglior modo possibile e con la consapevolezza di giocarcela con tutte le nostre armi e le nostre forze per arrivare a un risultato positivo. Tanti di noi vivono a Chiavari, e questo è stato un valore aggiunto, perché abbiamo percepito l'adrenalina della città, abbiamo ricevuto apprezzamenti e incoraggiamenti".

Conclude con una nota sulla gara: "Mi aspetto un'intensità molto alta, la Samp arriva da un'ottima ultima gara che ha ridato grande entusiasmo alla squadra e alla piazza, sarà una gara anche per noi complicata. Ma mi aspetto però un'Entella motivata, entusiasta di giocarsi la gara. Dubbi? Ci sono sempre, i ragazzi mi mettono costantemente in difficoltà, ho tanti protagonisti che stanno seguendo un percorso di crescita dando sempre risposte positive".