Carrarese, Calabro: "A Pescara mi aspetto una risposta importante. Out Parlanti"

Prima della sosta la Carrarese di Antonio Calabro era riuscita ad ottenere tre risultati utili consecutivi. Sabato, alla ripresa dopo gli impegni delle Nazionali, i toscani proveranno a continuare questa striscia positiva portando via punti dall'Adriatico, casa del Pescara.

“L’aspetto mentale è fondamentale per mantenere la rotta intrapresa - ha spiegato il tecnico degli apuani in conferenza stampa -, per questo mi aspetto una risposta importante da parte della mia squadra, soprattutto dopo aver ritrovato il successo prima della sosta. Nessuno deve nemmeno accarezzare il pensiero di essere alla vigilia di una sfida banale, a me della classifica non interessa perché conosco questo campionato e so bene come i punti realizzati dopo sette giornate non sia un parametro realmente attendibile. In Serie B non esistono partite semplici, ma siamo tutti dello stesso avviso e l’intensità con cui ho visto allenarsi la squadra, al rientro dai giorni di stacco concessi, lo dimostra.

Il Pescara ha una storia gloriosa: è tra le società storiche del nostro calcio, infatti, nonostante la fresca promozione in categoria, nel recente passato sono stati ai vertici della Serie B raggiungendo anche la massima categoria. Sabato andremo a giocare su un campo difficile, conosco la vicinanza della città di Pescara nei confronti della squadra, ci aspetterà uno stadio storico per il nostro calcio e un clima infuocato. Come già detto precedentemente, la partenza del Pescara non ci deve trarre in inganno, da parte nostra serviranno novanta minuti di qualità, da giocare con la giusta aggressività. Le assenze del Pescara non cambiano l’idea che io ho di loro: hanno giocatori importanti indisponibili, ma hanno delle seconde linee di alto livello. Voglio vedere la solita Carrarese di sempre, quella che scende in campo con il coltello fra i denti e che non lascia nulla al caso, sarà assolutamente vietato sottovalutare questa trasferta.”

Infine arriva il consueto punto sugli indisponibili: “Indicativamente saranno tutti arruolabili per la sfida di sabato, eccetto Parlanti, che a causa di un problema muscolare si è dovuto fermare durante l’allenamento di martedì. In giornata si sottoporrà agli esami diagnostici del caso, dopodiché capiremo le tempistiche del suo recupero. Inoltre, durante l’allenamento di questa mattina, sono emerse altre due problematiche fisiche, ma porterò comunque tutti a Pescara, anche per avere più tempo a disposizione e poter valutare nel modo migliore ogni tipo di scelta. Ogni settimana devo prendere decisioni difficili, del resto non posso convocare tutti, ma la mia difficoltà deriva dalla grande intensità e dalla dedizione al lavoro che ogni giocatore mi dimostra in settimana".