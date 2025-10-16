Torino, nuovi test atletici per Zapata: mezz’ora con grande ferocia agonistica

Non gioca da quasi un mese, era il 21 settembre, 21 anche i minuti disputati. Adesso Duvan Zapata sembra pronto ad un ruolo da protagonista nelle prossime gare del Torino: dopo quei pochi scampoli di gara il colombiano è tornato a lavorare al Fila seguendo pure un percorso tutto suo sotto il profilo atletico, d’intesa coi medici e coi preparatori.

Tra alti e bassi, come sempre in questi casi, faticando e spaccandosi la schiena più degli altri, proprio per il grande culto del lavoro che lo sostiene. E la voglia di tornare. Trascinatore com’è, per indole e storia personale, Zapata è un ragazzo che sa farsi apprezzare in modo speciale dai compagni, dagli allenatori, dai tifosi. E lo si è visto dovunque sia andato, in carriera. Quella fascia da capitano che gli consegnò Vanoli e ovviamente gli ha confermato Baroni parla più di qualsiasi ulteriore riga di giornale.

I miglioramenti, scrive Tuttosport, sono evidenti: Zapata ormai avrebbe, ha un’autonomia di almeno mezz’ora in un match tirato, di grande agonismo, senza respiro. Il che significa che potrebbe anche stare in campo per molto più tempo, volendo: pure un’ora o più. Adesso toccherà a Baroni decidere quale sarà il suo utilizzo nelle prossime settimane.