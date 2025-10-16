TMW Radio Galia: "Juve, ora spazio a Rugani. Tudor continuerà con la difesa a tre"

L'ex calciatore Roberto Galia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà: "Nico Paz e Yildiz? Sono due ottimi giocatori, Nico Paz lo conosciamo da un paio di anni, Yildiz anche ma possono fare entrambi la differenza. Conta soprattutto chi hai intorno. Forse con le marcature più strette gli è più difficile fare certe cose. Il Como però gioca bene, sarà una bella partita. In questo momento credo possa incidere di più Nico Paz. Senza Bremer, darebbe spazio a Rugani? Giusto.

Se uno è tanti anni alla Juve, un motivo ci sarà. Non conosco bene la situazione, ma io credo che Tudor continuerà a tre dietro. Io preferisco un allenatore eclettico, anche Allegri cambiava modulo. Tudor però non lo conosco, e dipende poi dalle qualità dei giocatori".