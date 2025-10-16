Palermo, l'addio di Dionisi fa felici le casse societarie: risparmio di quasi un milione

L’addio di Alessio Dionisi al Palermo, con la risoluzione consensuale firmata nella serata di ieri, fa sorridere le casse della società rosanero che avrebbe dovuto pagare lo stipendi all’ex tecnico almeno fino a fine stagione. Un risparmio che si aggira, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, attorno al milione di euro e non solo.

Nell’accordo siglato da Dionisi la scorsa estate era prevista anche una clausola per il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A con relativo aumento dell’ingaggio. Un’ipotesi che non era certamente da scartare visto che la formazione attualmente allenata da Pippo Inzaghi è una delle grandi favorite per la vittoria del torneo cadetto e in queste prima uscite stagionali ha mostrato forza e solidità tali da confermare i pronostici della viglia. In caso di promozione, nonostante Dionisi non fosse più in panchina, sarebbe comunque scattata l'opzione con il Palermo che se lo sarebbe trovato a libro paga anche nella prossima stagione.

Nel frattempo il tecnico nativo della provincia di Siena si è accasato nuovamente all’Empoli, dove aveva conquistato la promozione nel 2020/21 per poi trasferirsi al Sassuolo. Per ripartire dalla piazza toscana, e mettersi così alle spalle un'avventura non esaltante e condizionata dalla contestazione della tifoseria, Dionisi ha anche accettato un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in Sicilia.