I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers

Mauricio Pochettino fa arrabbiare il Milan. La gestione del commissario tecnico degli Stati Uniti, almeno quella avente ad oggetto Christian Pulisic, non è proprio piaciuta al club rossonero. Capitan America, già dolorante prima della gara, si è fermato dopo mezz’ora dall’ultima amichevole, vinta per 2-1 sull'Australia: una partita inutile, considerando che gli USA sono qualificati di diritto, come Paese ospitante, ai prossimi Mondiali. “Ha sentito tirare”, ha spiegato Pochettino. E chissà che ha pensato Massimiliano Allegri, costretto a dover rinunciare al proprio giocatore più in forma.

Un infortunio evitabile, ragionano a Casa Milan, dove aspettano Pulisic con la consapevolezza di dover farne a meno. L’americano si sottoporrà ad accertamenti strumentali, per la gara con la Fiorentina il principale interrogativo riguarda il partner d’attacco di Santi Gimenez, di fatto unico certo in questa fase: Leao potrebbe non essere ancora pronto.

Per un Pulisic che si ferma, arrivano notizie migliori su Alexis Saelemaekers. Il belga sente meno dolore, e l’infortunio potrebbe essere meno grave del previsto: anche lui nelle prossime ore sosterrà esami, non è escluso che possa esserci con i viola anche se c’è pochissima voglia di rischiare. Nessun dubbio, invece, per Adrien Rabiot: anche l’ex Juve è rientrato dolorante, ma non dovrebbe trattarsi di qualcosa in più rispetto a una botta.