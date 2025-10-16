Ufficiale Ascoli-Alagna, avanti insieme. Prolungato fino al 2027 con opzione l'accordo del difensore

Proseguirà l'avventura del difensore Manuel Alagna con l'Ascoli, perché quest'oggi il giocatore classe 2002 ha rinnovato con la società bianconera, prolungando su base biennale con opzione il contratto già in essere: nuova scadenza quindi intanto al 30 giugno 2027, a tempo debito verrà poi valutato il resto.

A rendere noto il tutto, la stessa società marchigiana, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con Manuel Alagna fino al 30 giugno 2027 con opzione.

Un bel traguardo per il difensore, cresciuto nel settore giovanile bianconero, e una soddisfazione per il Club che riconosce a Manuel la dedizione e l’applicazione quotidiana al lavoro, l’impegno e l’attaccamento ai colori bianconeri.

Congratulazioni, Manuel!".