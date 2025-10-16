TMW Radio Rampulla: "Juve, Tudor non è integralista. Manca qualche punto e voglia di vincere"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, tocca all'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Cosa manca a questa Juventus?

"La Juve ha vinto contro l'Inter ma dovrebbe avere qualche punto in più rispetto ai nerazzurri, invece sono pari. La Juve dovrebbe avere qualche punto in più per avere un parere positivo. Ci vuole più voglia di vincere, gli manca questo. Non credo abbiano i giocatori quella voglia di portarsi a casa le partite".

Senza Bremer, darebbe spazio a Rugani? Cambierebbe modulo?

"Puoi anche giocare con un solo difensore se hai i centrocampisti che sanno difendersi e mettersi nella posizione giusta. Serve una squadra che sappia fare le due fasi. Più che i numeri, io penso agli interpreti di questo modulo. Non credo che Igor sia uno integralista, ha giocato in diversi ruoli, quindi è uno aperto a tutto. In queste squadre penso ci siano degli ottimi giocatori, non serve che un allenatore li tratti come ragazzini da scuola calcio, sono professionisti. Non credo ci voglia molto ad ascoltare il tecnico e mettere in pratica certe idee".

Juve contro il Como, sarà sfida tra Nico Paz e Yildiz:

"Spero Yildiz ma dico Nico Paz".