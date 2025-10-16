Napoli, Gutierrez: "Convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto di vista difensivo"

Miguel Gutierrez, difensore del Napoli prelevato questa estate dal Girona, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Roma parlando della sua scelta di vestire l'azzurro: "Sapevo di venire in nella squadra campione d’Italia. Ero sicurissimo di rappresentare una piazza importante. E poi mi stimolava giocare al fianco di grandi calciatori. Per me il Napoli è unico al mondo. È una tappa differente della mia vita calcistica. Avevo molto voglia di sentire emozioni uniche. Qui si vive il calcio diversamente da altre parti".

L'ex Girona si descrive: "Sono un laterale sinistro. Come si dice in Italia: un terzino. Posso giocare anche in altre posizioni se l’allenatore me lo chiede. Sono molto dinamico con il pallone, molto tecnico e mi adatto bene alla situazione di gioco. Sono convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto di vista difensivo".

Il giocatore ha ammesso che adattarsi non è stato facile, dato che proveniva da concetti di lavoro differenti. Tuttavia, ha subito aggiunto che in un solo mese si sente notevolmente migliorato, percependo di essere più rapido e più forte fisicamente rispetto a prima, definendolo un percorso di crescita importante. Ha poi voluto sottolineare l'importanza dell'ambiente, affermando che i tifosi "vivono per la squadra", una passione che si percepisce fin dall'arrivo del team al campo in autobus. Questo calore, oltre a essere una motivazione, gli dà forza, e ha concluso dicendo di averlo percepito subito dalla piazza.