Dal Cile arrivano buone notizie per il Foggia. Byar decisivo col Marocco al Mondiale U20

A Foggia lo hanno visto ancora poco dopo il suo arrivo in prestito dal Bologna dove si era messo in luce con la Primavera segnando 11 gol in 60 presenze, ma le notizie che arrivano dal Cile sembrano essere promettenti. Il centrocampista offensivo Naim Byar infatti nella notte italiana fra domenica e lunedì – all’una – si giocherà il titolo del Mondiale Under 20 con il suo Marocco sfidando la favoritissima Argentina.

Il classe 2005 dopo essere partito in sordina, tre minuti contro la Spagna all’esordio 12’ contro il Brasile nella seconda gara del girone, è stato schierato da titolare nell’ultima gara della prima fase, persa contro il Messico, e da allora non è più uscito dall’undici titolare ricoprendo un ruolo più difensivo, ovvero nei due di centrocampo del 4-2-3-1 del ct Mohamed Ouahbi, rispetto a quello abituale con ottimi risultati. Sono così arrivati i successi contro Corea del Sud, Stati Uniti d’America – formazione che aveva eliminato l’Italia agli ottavi – e infine nella serata di ieri contro quella Francia di cui aveva vestito la maglia, lui nativo di Reims, fino all’Under 18 dove l’aveva fatto esordire quel Bernard Diomede che ora guida proprio l’Under 20 transalpina.

Contro quelli che sarebbero potuti essere i suoi compagni Byar non solo ha sfoderato un’ottima prestazione in mezzo al campo, ma si è tolto anche lo sfizio di trasformare il rigore decisivo dopo che nei 120’ il risultato era rimasto in parità, un 1-1 fissato dall’autorete di Olmeta e dal gol di Michal, e anche nei primi cinque tiri dagli undici metri – errori del modenese Beyuku e di Hamony – avevano lasciato tutto invariato. Al sesto rigore Byar ha trasformato il suo, mentre N’Guessan si è visto respingere il suo per la gioia di tutto il popolo marocchino e del giocatore che ora si appresta a vivere un’altra serata di gala e che tornerà a Foggia con una medaglia sicuramente al collo. Da decidere c’è infatti solo il colore.