Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Gravina su Italia-Israele: "Avremmo dovuto perdere a tavolino e mandarli ai Mondiali?"

Gravina su Italia-Israele: "Avremmo dovuto perdere a tavolino e mandarli ai Mondiali?"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:40Serie A
Simone Lorini
fonte da Roma, Lorenzo Beccarisi

A margine del consiglio federale odierno, il presidente Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa per esporre i temi affrontati: “Sappiamo quanto i risultati possono influenzare e come possono cambiare se non hai un’ampia rosa di selezionabili. C’è stato un momento di grande difficoltà nella fase finale dell’Europeo con la partita con la Svizzera che è stato il punto più basso del nostro periodo. C’è stato poi un periodo di grande esaltazione, abbiamo vinto dopo tanti anni in Francia, altrettanto è avvenuto con una delle partite più belle dell’era Spalletti contro il Belgio. Abbiamo riconosciuto un momento di grande criticità, ma non dobbiamo dimenticare tutto quello che è avvenuto in quel periodo. Dimentichiamo che la nazionale A e la under 21 hanno fatto quattro risultati straordinari nelle ultime quattro partite non avendo impatto negativo sul calendario, al contrario di chi ha potuto preparare al meglio la sfida contro di noi. C’è stato un evidente disagio di calendario, le avversarie adesso giocano una partita mentre noi ne giochiamo due, la nostra diretta rivale ha potuto preparare la sfida con l’Italia giocando due partite in trasferta, per noi era la prima partita. Da giugno non hanno più dovuto giocare una trasferta e questo chiaramente rappresenta una disparità di calendario. Ora stiamo lavorando con Gattuso per ridurre delle difficoltà oggettive. Rischiamo di vincere sette partite su otto e non qualificarci, con squadre che fanno un punto e vanno ai playoff. Tutto questo di certo non ci ha aiutato. Non dimentichiamo che in questo torneo abbiamo vinto cinque partite su sei, sembra che abbiamo fatto un disastro solo perché è stata persa una partita”.

A che punto è la valutazione su un cambiamento di formula per le qualificazioni?
“Non mi risultano sul tavolo possibili modifiche del format, credo che bisognerà aspettare la fine di queste eliminatorie e trarre insegnamento da questo. Saranno necessarie alcune riflessioni sull’argomento”.

Qualcuno ha ribadito che non si doveva giocare Italia-Israele, come vuole rispondere?
“I disordini non erano annunciati, sono stati causati da soggetti che nulla hanno a che vedere con i Pro Pal, mi sembrava una gang organizzata solo per distruggere e demolire. Io credo che chi ha detto di non giocare la partita ha detto una grande idiozia. Noi avremmo dovuto perdere la partita, prendere una penalizzazione e mandare Israele al mondiale? Faccio fatica a comprendere questo, noi facciamo calcio e dobbiamo aggregare. L’ambiente e il clima all’interno dello stadio è stato un clima di festa, di gioia e di serenità. Chi ha vinto ha vinto, chi ha perso ha perso e con rapporti sereni con la dirigenza israeliana. Sarà stato un segno del destino ma la partita è arrivata pochi giorni dopo la sospensione di un conflitto che sembrava inarrestabile. La scelta è stata quella di demolire la città di Udine, non si possono commentare queste scene. Questa è guerriglia, poi si chiede di non giocare una partita di calcio?”.

C’è una febbre mondiale? Che effetto fa vedere l’Italia ancora in corsa per qualificarsi e vedere Capo Verde già qualificata?
“È un percorso diverso, ci sono degli equilibri internazionali che vanno rapportati a livello mondiale. Sei sudamericane su 10 si qualificano, il 60% delle sudamericane partecipano ed è una percentuale ben diversa rispetto alle squadre europee che sono le più importanti del mondo. Non ci appartiene l’idea di pessimismo che sarebbe negativo e ci trascinerebbe in un momento di grande negatività. Io vedo lavorare i ragazzi, dal primo minuto del raduno sono con i calciatori e li lascio dopo che lasciano Coverciano. Stiamo tutti insieme come aveva chiesto il commissario tecnico, è un obiettivo fondamentale per il nostro paese. Stiamo portando avanti una progettualità storica nel mondo del calcio e non può essere offuscata, abbiamo ricevuto un premio mondiale per la nostra sezione paralimpica. Non possiamo offuscare tutto questo con una non qualificazione al mondiale, c’è stato un solo risultato negativo contro la Norvegia. C’è una febbre positiva che dà entusiasmo, non daremo la Tachipirina ai nostri giocatori o ai nostri tifosi”.

Articoli correlati
I costi della nuova commissione post Covisoc indispettiscono il calcio: pronti i... I costi della nuova commissione post Covisoc indispettiscono il calcio: pronti i ricorsi
Gravina su Euro2032: "San Siro non rispetta gli standard. Stadio della Roma? C'è... Gravina su Euro2032: "San Siro non rispetta gli standard. Stadio della Roma? C'è disponibilità"
Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la... Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
Altre notizie Serie A
I costi della nuova commissione post Covisoc indispettiscono il calcio: pronti i... TMWI costi della nuova commissione post Covisoc indispettiscono il calcio: pronti i ricorsi
Napoli, Gutierrez: "Convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto di vista difensivo"... Napoli, Gutierrez: "Convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto di vista difensivo"
Gravina su Italia-Israele: "Avremmo dovuto perdere a tavolino e mandarli ai Mondiali?"... TMWGravina su Italia-Israele: "Avremmo dovuto perdere a tavolino e mandarli ai Mondiali?"
Pancaro sul Milan: "Un errore cacciare Maldini. A Ibra e Tare serve tempo" TMWPancaro sul Milan: "Un errore cacciare Maldini. A Ibra e Tare serve tempo"
Marangon: "Roma, Zirkzee farebbe comodo. Napoli, nessun timore su McTominay" TMW RadioMarangon: "Roma, Zirkzee farebbe comodo. Napoli, nessun timore su McTominay"
Quanti infortuni, il Prof. Castellacci: "Non ce la faremo mai: troppi interessi economici"... Esclusiva TMWQuanti infortuni, il Prof. Castellacci: "Non ce la faremo mai: troppi interessi economici"
Roma, con l'Inter 75° sold out dell’era Friedkin per una vittoria che manca da 9... Roma, con l'Inter 75° sold out dell’era Friedkin per una vittoria che manca da 9 anni
Bologna, resta il nodo rinnovo per Lucumí. Il club valuta quattro profili: c'è anche... Bologna, resta il nodo rinnovo per Lucumí. Il club valuta quattro profili: c'è anche un ex Napoli
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Giugliano. Esonerato Cudini
3 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
4 Schmeichel incredulo: "Cosa ci fanno Hojlund e McTominay al Napoli?"
5 Così Zirkzee rischia di gettare al vento un'altra stagione: perché non tornare in A?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gravina: "Fantasioso lo slittamento di una partita di campionato per favorire la Nazionale"
Immagine top news n.1 Cremonese, l'affare Vardy, i sacrifici di Arvedi e l'unico obiettivo: il ds Giacchetta a 360°
Immagine top news n.2 Zaniolo: "Difficile gestire certe pressioni, non ho rimpianti. Udinese? Sarà la sorpresa"
Immagine top news n.3 Donnarumma, ossessione Mondiale: "La terza volta non accadrà. Playoff? Non ci spaventa"
Immagine top news n.4 Inter, fumata bianca per il "caso" Joao Mario: non dovrà 30 milioni allo Sporting
Immagine top news n.5 Una speranza e un timore oltre a tre punti interrogativi nel Milan dopo la sosta
Immagine top news n.6 Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"
Immagine top news n.7 I dolori americani del Milan: Pulisic ko fa irritare i rossoneri. Ottimismo Saelemaekers
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Galia: "Juve, ora spazio a Rugani. Tudor continuerà con la difesa a tre"
Immagine news Serie A n.2 Marangon: "Roma, Zirkzee farebbe comodo. Napoli, nessun timore su McTominay"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: “La tecnologia ha tolto emozioni al calcio. Meglio un errore che un gol senza esultare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, nuovi test atletici per Zapata: mezz’ora con grande ferocia agonistica
Immagine news Serie A n.2 I costi della nuova commissione post Covisoc indispettiscono il calcio: pronti i ricorsi
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Gutierrez: "Convinto che con Conte migliorerò tanto dal punto di vista difensivo"
Immagine news Serie A n.4 Gravina su Italia-Israele: "Avremmo dovuto perdere a tavolino e mandarli ai Mondiali?"
Immagine news Serie A n.5 Pancaro sul Milan: "Un errore cacciare Maldini. A Ibra e Tare serve tempo"
Immagine news Serie A n.6 Marangon: "Roma, Zirkzee farebbe comodo. Napoli, nessun timore su McTominay"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi vuole allungare la striscia positiva in casa. E il Bari non ha mai vinto a Reggio
Immagine news Serie B n.2 Palermo, l'addio di Dionisi fa felici le casse societarie: risparmio di quasi un milione
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Dispiace per Alvarez: perdiamo anche Galazzi. Frosinone spensierato"
Immagine news Serie B n.4 Entella alla prima storica con la Samp. Chiappella: "La città ci ha dato grande adrenalina"
Immagine news Serie B n.5 Dalla Serie B alla Nazionale, Venezia: Korac e Haps titolari. Assist per Yeboah
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Donati: "La sosta è stata positiva. Contro l'Entella una gara rognosa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cudini esonerato dal Giugliano. 15 giorni fa il ds Antonazzo parlava di "Sintonia totale"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, D'Uffizi si prende la scena in C. Punzi lo lanciò tra i pro: "Era pronto già a 17 anni"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Giugliano. Esonerato Cudini
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Calabro: "A Pescara mi aspetto una risposta importante. Out Parlanti"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli-Alagna, avanti insieme. Prolungato fino al 2027 con opzione l'accordo del difensore
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, salta anche la panchina di Cudini. Il tecnico e il suo staff sono stati esonerati
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Bugeja: "Gli Ottavi di Europa Cup son meritata. Ma ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, Acuti: "Nessuna preoccupazione, solo il rammarico per il ko contro il Milan"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gama nuova capo delegazione dell'Italia: "Darò il mio contributo come facevo da calciatrice"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, blindata la giovane Stokic: la serba ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter già certa degli Ottavi di Finale: oggi si chiude il Secondo Turno di Women’s Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma ko, il riscatto italiano passa dalla Juve Women: il programma di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?