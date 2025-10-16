Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico"

L’Inter chiude l’esercizio 2024/25 con un risultato di bilancio storico: 568 milioni di euro di ricavi — record assoluto in Serie A, al netto del player trading — e un utile netto di 35,4 milioni, di fatto il primo nella storia del club. A trainare i conti sono soprattutto i risultati sportivi dell’ultima stagione, l'ultima dell'era di Simone Inzaghi in panchina, pur in un'annata chiusa senza titoli e con la cocente delusione di Monaco.

Il club nerazzurro ha incassato 168 milioni da Champions League e Mondiale per Club, pari a circa il 30% dei ricavi totali. Solo dalla Champions sono arrivati oltre 136 milioni, grazie al percorso compiuto fino alla finale persa con il Paris Saint-Germain. Importante anche il contributo del “vecchio” San Siro: 98,8 milioni da botteghino e abbonamenti, in forte crescita rispetto all’anno precedente.

Sul fronte finanziario, l’Inter ha rimborsato il vecchio bond e ottenuto un nuovo finanziamento da 350 milioni con rating “investment grade”, a condizioni più favorevoli. Contestualmente, ha avviato investimenti per oltre 100 milioni per ammodernare la Pinetina e Interello, anche grazie a tre finanziamenti da 40 milioni di euro complessivi.

"Per la prima volta nella storia moderna del Club registriamo un utile netto — ha dichiarato il presidente nerazzurro Beppe Marotta —. È il frutto di sostenibilità, efficienza e visione strategica. Un ringraziamento speciale va a Oaktree". Nel bilancio sono state ufficializzate anche le cifre di alcune operazioni di mercato: 15,5 milioni di euro per Petar Sucic, 24,5 milioni per Luis Henrique mentre per Mehdi Taremi, che nel frattempo ha salutato, sono stati spesi 2,5 milioni in commissioni.