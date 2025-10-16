Monza, Bianco: "Dispiace per Alvarez: perdiamo anche Galazzi. Frosinone spensierato"

Paolo Bianco, tecnico del Monza, ha presentato i temi del match di sabato alle 18 in casa del Frosinone. Questo quanto raccolto da TuttoMonza.it iniziando dal commento all'infortunio occorso ad Agustin Alvarez con la Nazionale uruguaiana nei giorni scorsi:

"Dispiace perché era nel suo momento migliore. È il nostro bomber: è una perdita importante. Non sarà disponibile, lesione di secondo grado che lo terrà lontano dal campo per più di un mese. Mi spiace per lui, perché aveva iniziato a fare molto bene. Chi lo sostituisce? Mota è rientrato, Petagna e Maric sono in forma. Ho tante scelte davanti".

Per quanto riguarda gli altri indisponibili spiega: "Abbiamo perso Galazzi, che non sarà disponibile per qualche partita. Tornano invece Mota, Ciurria e Pessina. Non hanno tutto il minutaggio dei 90' ma è importante averli a disposizione".

Spazio, poi, ad un'analisi sul Frosinone di Massimiliano Alvini: "È una squadra che sta bene, al di là dell'ultima sconfitta col Venezia. C'è tanto entusiasmo. È una squadra sbarazzina, difficile da affrontare. Mai come questa settimana la mia squadra sta bene. Tutto questo si deve trasformare in risultato positivo. Cosa ruberei a loro? La spensieratezza. Mi piace come squadra: sbaglia perché osa. È una qualità che stiamo tirando fuori anche noi. Mi farà piacere rivederli, ma voglio i 3 punti, che già hanno vinto in Coppa Italia".