Così Zirkzee rischia di gettare al vento un'altra stagione: perché non tornare in A?

Tre partite in Premier League. Una partita in EFL Cup. Totale minuti giocati in stagione: 82. Joshua Zirkzee è finito a fare il comprimario al Manchester United. Ha giocato pochissimo, praticamente mai. Solo una volta lo si è visto in campo nel primo tempo ma attenzione: non dall'inizio. E' per l'infortunio che al 31' di Manchester United-Burnley ha colpito il compagno di squadra, Matheus Cunha. Pochi giri di parola: per Ruben Amorim, Zirkzee è una riserva, delle riserve. E questo gli è costato pure la Nazionale olandese.

E dire che d'estate, i Red Devils hanno detto di no alla sua partenza. Antonio Conte l'avrebbe voluto, gli inglesi hanno optato per Rasmus Hojlund. Conte e il Napoli ringraziano ancora, ça va sans dire. Ma che ne sarà di Zirkzee in estate?

No, allo United non può restare. Per il Mondiale ma pure per la carriera. Nella gestione di Ruben Amorim, scelerata, inconsistente, sta svanendo e sta evaporando quell'impressione di crack che abbiamo avuto in Italia. Eppure c'è. Sicché, perché non rientrare in Serie A? Lo vorrebbe con forza la Roma, per dare a Gian Piero Gasperini quella punta che in questo momento sia Evan Ferguson che Artem Dovbyk riescono a essere solo a piccoli sprazzi.