Milan, solo domani gli esami per Pulisic. Oggi test medici per Estupinan e Rabiot

La sosta per le Nazionali di ottobre è stata particolarmente indigesta per il Milan, che ha perso per infortunio diversi giocatori. Il primo sembrava dovesse essere Alexis Saelemaekers, ma per fortuna il problema del belga è risultato essere meno grave del previsto.

Situazione inversa invece per Christian Pulisic, le cui condizioni verranno valutate solo nelle prossime ore. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che l'americano rientrerà solo stasera tardi/notte dagli States, per via del ritardo dell'aereo in partenza da Colorado, e si sottoporrà nella giornata di domani al consueto iter di esami. Pervis Estupinan e Adrien Rabiot, invece, faranno oggi degli accertamenti per capire se potranno essere o meno della partita domenica, evidenzia il portale rossonero.