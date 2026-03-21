Milan, Modric può rimanere un'altra stagione: incontro con Tare, sensazioni positive

La storia d'amore tra Luka Modric e il Milan potrebbe continuare. Non è passato inosservato, infatti, l'incontro di giovedì sera tra Igli Tare e il fuoriclasse croato. Nulla di formale, una semplice apericena nel cuore di Milano: una chiacchierata per rinsaldare ancora di più il rapporto tra i due, iniziato alla grande a giugno quando Tare andò a Zagabria per convincere Modric a scegliere il Milan, e per rende ancora più concreta la possibilità che l'ex Real giochi agli ordini di Allegri anche nella prossima stagione.

In casa Milan, visto l'imminente ritorno in Champions League, ritengono la presenza di Modric - che di coppe dalle grandi orecchie ne ha alzate al ciel ben 6 in carriera - fondamentale per affrontare al meglio la competizione. Stando a quello che riporta Tuttosport, è pronto un annuale da 4,5 milioni più bonus anche se i soldi sono l’ultimo aspetto nella questione. Luka deve soltanto decidere se proseguire la sua carriera dopo il Mondiale, ma filtra ottimismo.