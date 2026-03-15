Milan, Tare: "Per Modric sarà decisione facile, il contratto è già pronto perché c'è l'opzione..."
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Tanti gli spunti del direttore sportivo del Milan Igli Tare nel prepartita della sfida con la Lazio. Il dirigente rossonero ha toccato anche alcuni temi di mercato, nel suo intervento a DAZN. Si inizia con una considerazione generale: “Per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa”.
Quindi il tema Modric e la possibilità di rinnovo: “Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto”.
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