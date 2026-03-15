Milan, Tare: "Per Modric sarà decisione facile, il contratto è già pronto perché c'è l'opzione..."

Tanti gli spunti del direttore sportivo del Milan Igli Tare nel prepartita della sfida con la Lazio. Il dirigente rossonero ha toccato anche alcuni temi di mercato, nel suo intervento a DAZN. Si inizia con una considerazione generale: “Per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa”.

Quindi il tema Modric e la possibilità di rinnovo: “Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto”.