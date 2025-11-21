Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
La Nazionale e il ct Gattuso valutano diverse strategie per prepararsi al meglio ad un appuntamento da non fallire: uno stage per fare gruppo, qualche giorno insieme per testare schemi, o spostare partite per concentrare energie sul playoff mondiale. Realizzabile? In parte sì. Un momento di ritrovo, studiando Irlanda del Nord e seconda avversaria, potrebbe svolgersi lunedì 9 febbraio, con possibile estensione a domenica e martedì per chi non gioca nei quarti di Coppa Italia. Il resto resta complicato.
La Lega Serie A si mostra disponibile: "Faremo il possibile per stare vicino agli azzurri - ha detto il presidente Ezio Simonelli -. Spostare una giornata di campionato è più difficile per i contratti con le tv, ma cercheremo di mettere i giocatori a disposizione di Gattuso il prima possibile".
I nodi principali restano i calendari nazionali e internazionali, le coppe e la Coppa Italia, e gli accordi con broadcaster come DAZN, Sky e Mediaset. Anche anticipare partite a fine marzo è difficile per gli ottavi di Champions, Europa e Conference League. Tuttavia, i club confermano massima collaborazione:"Dobbiamo essere uniti per arrivare al Mondiale - ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta -. Faremo il possibile per favorire la Nazionale".
Lega e club stanno quindi valutando tutte le opzioni per liberare i giocatori il prima possibile, pur in un contesto di calendari serrati e impegni già fissati. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
