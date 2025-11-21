Team Altamura, firma il figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Mediante una nota ufficiale diffusa ieri mattina, , il Monastir, formazione del Girone G di Serie D, aveva annunciato l'accordo con il Team Altamura per il passaggio del figlio d'arte David Edoardo Suazo, che si apprestava così a vivere la sua prima esperienza nel calcio professionistico, visto che i pugliesi militano nel Girone C di Serie C.
Avevamo però annunciato che la firma sul contratto con i biancorossi sarebbe potuta esserci solo oggi, dovendo da regolamento federale decorrere un giorno tra l'addio con un club - mediante risoluzione - e il passaggio a un altro, e così è stato: Suazo, accompagnato dell'agente Dario Colapinto, che ha mediato tra i sardi e il Ds dei pugliesi Matteo Lauriola, ha firmato pochi minuti fa il nuovo accordo, come si evince dalle foto che di seguito alleghiamo, e che ritraggono il ragazzo con appunto il citato Colapinto. Per il classe 2005, sempre come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, contratto di tre anni e mezzo.
Non resta quindi che attendere l'ufficialità della società pugliese, che a questo punto potrebbe già arruolare il ragazzo per la sfida di domani, sabato 22 novembre, sul campo del Siracusa (CLICCA QUI per il programma completo del turno).
