Juve Stabia, Abate: "Bisogna arrivare velocemente ai 46 punti. Migliorando in trasferta"

Quando la ripresa del campionato dopo la pausa Nazionali è ormai alle porte, in casa Juve Stabia è mister Ignazio Abate a fare il punto della situazione attraverso un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, nella quale si ripercorre ovviamente anche la situazione societaria nella quale si trova il club, sotto amministrazione giudiziaria. La vicenda non preoccupa però particolarmente il tecnico, che racconta di vivere questo momento con grande responsabilità, con sentimento ed equilibrio, perché la B è un campionato difficile che non può essere affrontato diversamente.

E il pensiero è quindi già alla sfida di lunedì sera, che contrapporrà le Vespe campane alla Sampdoria (CLICCA QUI per il programma completo del turno di Serie B): "In casa siamo fastidiosi perché riusciamo a esprimerci con personalità. Dobbiamo migliorare in trasferta. Ma i ragazzi sanno che c’è un percorso da fare. Con in testa ben chiaro l'obiettivo salvezza. Bisogna arrivare velocemente ai 46 punti. Questo torneo è pieno di difficoltà. Meglio non farsi illusioni".

Non manca quindi una nota conclusiva al torneo, e alle formazioni che il tecnico vede più in forma: "Il Frosinone e il Venezia sono squadre propositive. Stroppa è sempre alla ricerca di un gioco dominante. Alvini ribalta bene l’azione. Noi ci proviamo"