Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica

Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classificaTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Inizia oggi con tre anticipi, uno per girone, la 15ª giornata del campionato di Serie C. Pro Patria-Pergolettese, Bra-Pontedera e Audace Cerignola-Crotone sono le gare in questione, tutte con fischio d'inizio alle ore 20:30. Nel prosieguo del turno occhi puntati su ben quattro scontri diretti di altissima classifica: nel Girone A spazio a Union Brescia-Vicenza e Lecco-Cittadella, nel Girone B Ascoli-Arezzo mentre nel Girone C Cosenza-Benevento. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei raggruppamenti:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Pro Patria-Pergolettese
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane
Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Bra-Pontedera
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Crotone
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - Giugliano-Casarano
Ore 14:30 - Siracusa-Team Altamura
Ore 14:30 - Sorrento-Casertana
Ore 14:30 - Trapani-Foggia
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza
Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21, Casarano 21, Casertana 19*, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Audace Cerignola 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10

* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni... Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni
Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno... Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri
Altre notizie Serie C
Team Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente... TMWTeam Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"... Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"
Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro... Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria
Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica... Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"... Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"... Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"... Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"
Trapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume... UfficialeTrapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
2 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
5 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.1 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.2 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.3 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.4 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.5 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao: "Derby opportunità per andare in testa. Dimostriamo cosa possiamo fare"
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni
Immagine news Serie A n.3 Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
Immagine news Serie A n.4 Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"
Immagine news Serie A n.5 Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri
Immagine news Serie A n.6 Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri: il retroscena
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Bisogna arrivare velocemente ai 46 punti. Migliorando in trasferta"
Immagine news Serie B n.2 Inizia il conto alla rovescia: mister Gorgone esordisce in B. Col compito di salvare il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Aquilani torna a Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche
Immagine news Serie B n.4 Torna in campo la Serie B! Catanzaro-Pescara apre le danze per la 13ª giornata
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Pescara: esordio in cadetteria per il tecnico Gorgone
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Immagine news Serie C n.2 Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Immagine news Serie C n.5 Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Immagine news Serie C n.6 Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Importante coesione con squadra maschile. Siamo unico club"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…