Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Inizia oggi con tre anticipi, uno per girone, la 15ª giornata del campionato di Serie C. Pro Patria-Pergolettese, Bra-Pontedera e Audace Cerignola-Crotone sono le gare in questione, tutte con fischio d'inizio alle ore 20:30. Nel prosieguo del turno occhi puntati su ben quattro scontri diretti di altissima classifica: nel Girone A spazio a Union Brescia-Vicenza e Lecco-Cittadella, nel Girone B Ascoli-Arezzo mentre nel Girone C Cosenza-Benevento. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei raggruppamenti:
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Pro Patria-Pergolettese
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane
Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella
Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9
* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Bra-Pontedera
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4
* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Crotone
Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - Giugliano-Casarano
Ore 14:30 - Siracusa-Team Altamura
Ore 14:30 - Sorrento-Casertana
Ore 14:30 - Trapani-Foggia
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza
Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21, Casarano 21, Casertana 19*, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Audace Cerignola 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10
* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
