Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus (Sabato 22 novembre, ore 18.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

A Firenze sale la temperatura per una sfida, quella contro la Juventus, già molto carica di pathos a condizioni normali e amplificata da una Fiorentina all'ultimo posto in classifica e ancora a secco di vittorie in queste prime undici partite di Serie A. In questa sosta per le Nazionali Paolo Vanoli ha lavorato senza sosta per alzare la condizione fisica della squadra, con doppie sedute andate avanti fino a mercoledì, avendo potuto beneficiare anche della gran parte della rosa a propria disposizione. Uno su tutti Moise Kean, rimasto fuori dai convocati dell'Italia a causa di un problema alla caviglia perfettamente recuperato e che - salvo sorprese - sabato tornerà titolare dal primo minuto. Per il resto, Vanoli non dovrebbe variare molto l'undici sceso in campo a Marassi due settimane fa. De Gea sarà il portiere titolare, così come in difesa saranno confermati Ranieri, Pablo Marì e Pongracic, in netto vantaggio su Comuzzo. Con Gosens ancora assente, sui binari di centrocampo toccherà ancora una volta a Dodo e Fortini, mentre al centro ci saranno Sohm, Nicolussi Caviglia e uno tra Mandragora - favorito - e Fagioli. In attacco Gudmundsson è pronto, come detto, ad agire alle spalle di Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per la gara contro la Fiorentina si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa verrà riproposto Koopmeiners con Kalulu e Gatti. A centrocampo sulla destra toccherà a Cambiaso, in mezzo agiranno Locatelli e Thuram, mentre a sinistra si muoverà McKennie; sulla trequarti spazio Conceicao e Yildiz. Mentre in avanti resta il dubbio Vlahovic ma la sensazione è che Spalletti non lo rischierà perciò dovrebbe toccare a David. (da Torino, Camillo Demichelis)