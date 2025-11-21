TMW Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche

Il Parma ha il suo nuovo portiere. Tra poco sarà infatti ufficiale l'ingaggio di Vicente Guaita da parte della società emiliana. Questa mattina - come testimoniano le immagini di TMW in calce all'articolo - l'estremo difensore spagnolo sta sostenendo le visite mediche al Gemini, propedeutiche alla firma sul contratto con il club ducale. Guaita - ricordiamo - andrà a sostituire il titolare Zion Suzuki, che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi.

Chi è Guaita, la scheda di TMW

Vicente Guaita Panadero, spagnolo classe 1987. E' lui il profilo individuato dal Parma per la porta orfana di Zion Suzuki. L'infortunio dell'estremo difensore giapponese, come detto, priverà il club ducale del suo numero uno per i prossimi mesi, una lunga assenza che ha costretto lo stesso Parma a vagliare il mercato degli svincolati, l'unica opzione possibile prima della riapertura del calciomercato a gennaio.

Al posto di Canizares - Così, dopo una ricerca serrata, è maturata la decisione del Parma. Ma chi è il portiere spagnolo? Guaita nasce a Torrent, un piccolo comune nella provincia di Valencia, città - quest'ultima - nella quale muove i primi passi nel calcio. Dopo le giovanili, il grande salto arriva nella stagione 2008/2009, quando entra in prima squadra in seguito al ritiro di colui che - proprio tra i pali - fino a quel momento aveva fatto la storia a Valencia, ovvero Santiago Canizares.

Champions e Ferguson - Le cose per Guaita non vanno però come ci si poteva aspettare, e nella stagione successiva viene mandato in prestito al Recreativo Huelva, in seconda divisione. Complici vari infortuni, per Guaita arriva un'altra chance col Valencia, che lo richiama per difendere la porta spagnola non solo in campionato ma anche in Champions League. Fra le partite disputate da Guaita nella massima competizione europea in quella stagione, da ricordare quella contro il Manchester United (terminata 1-1) in cui anche Alex Ferguson - tecnico dei Red Devils - rimase impressionato dalla prova dello spagnolo, tanto da informarsi su un suo eventuale trasferimento, poi non andato in porto.

Liga, Premier e adesso la Serie A - Dopo Valencia, che saluta nel 2014, Guaita proseguirà la sua carriera con oltre 100 presenze con le maglie del Getafe (dal 2014 al 2018) e del Crystal Palace in Inghilterra (dal 2018 al 2023), fino all'esperienza terminata nell'ultima stagione col Celta Vigo. Ora invece è tempo di Serie A.