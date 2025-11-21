Torna in campo la Serie B! Catanzaro-Pescara apre le danze per la 13ª giornata
Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali riprende il campionato di Serie B con la 13ª giornata. Ad aprire le danze, questa sera alle 20:30, ci sarà Catanzaro-Pescara, che sancirà l'esordio sulla panchina del Delfino e nel campionato cadetto di Giorgio Gorgone, scelto dal presidente Sebastiani al posto dell'esonerato Vincenzo Vivarini.
Per quanto riguarda il resto del programma c'è grande attenzione al big match di sabato pomeriggio fra il Monza primo in classifica e reduce da sei vittorie consecutive, e il Cesena terza forza del torneo. Domani, invece, scontro diretto in chiave playoff fra Carrarese e Reggiana. Chiuderà il turno il posticipo di lunedì fra Sampdoria e Juve Stabia.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Pescara
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Palermo 19
Venezia 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Catanzaro 15
Carrarese 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 8
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
CLASSIFICA MARCATORI
7 gol: Gliozzi (5; Modena)
6 gol: Bortolussi (3; Padova)
5 gol: Cissè (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)
4 gol: Adorante (1; Venezia), Calò (1; Frosinone), Ciervo (Cesena), Coda (Sampdoria), Koutsoupias (Frosinone), Ghedjemis (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Pohjanpalo (Palermo)
