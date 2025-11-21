Cremonese, Nicola: "Vardy e Vazquez? Solo i grandi sanno rendere facile il difficile"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese rivelazione di questo inizio di Serie A, ha fatto il punto a La Gazzetta dello Sport sul percorso della squadra e sulle prospettive dopo la sosta.

Alla domanda sul bilancio delle prime undici partite, Nicola ha ribadito che non guarda al singolo risultato – "quella è meteorologia" – ma ragiona per tappe. Siamo a un terzo del campionato e, ha spiegato, "il primo step è quasi concluso e siamo soddisfatti per quanto raccolto dai ragazzi, frutto di un grande lavoro, nella consapevolezza del percorso che ci attende". Con il secondo step, tutto verrà ricalibrato analizzando cosa migliorare e cosa modificare, seguendo la logica della ruota di Deming.

Parlando di Vardy, Nicola ha premesso che preferirebbe trattare i giocatori in ordine alfabetico, anche se capisce le esigenze. Ha poi confermato quanto i due leader del gruppo, Vardy e Vázquez, lo abbiano colpito: "Sanno rendere facile il difficile, una dote che appartiene solo ai grandi". Li ha definiti “facilitatori”, capaci di trascinare i compagni e mantenere fame, curiosità e spirito competitivo. Ha aggiunto che i margini di crescita esistono per tutti: a volte basta fare le stesse cose “con attenzione maniacale”.

Per quanto riguarda la squadra, Nicola ha raccontato che ciò che più lo entusiasma è la voglia con cui i giocatori vivono questo mestiere: l’impegno quotidiano, dice, gli trasmette energia. In forma indiretta ha spiegato che ora la Cremonese dovrà alzare ulteriormente la cura del dettaglio. Non basterà lavorare molto e bene, ma lavorare meglio: un passaggio non è solo un passaggio, ma un gesto da compiere "nel tempo, nel modo e nel momento giusto".

Guardando al match contro la Roma capolista, Nicola ha dichiarato che la sosta è stata utile sia per ricaricare le energie, dopo cinque gare consecutive alle 20.45, sia per crescere nel percorso tecnico. "La Roma è un’ottima squadra, con un allenatore fortissimo", ha ammesso, ma ha ribadito lo spirito della Cremonese: "Anche se siamo piccoli, siamo testardi: vogliamo in qualche modo provare a dire sempre la nostra. Non per presunzione, ma per desiderio di dimostrare le nostre capacità".