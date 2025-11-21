Serie B, Catanzaro-Pescara: esordio in cadetteria per il tecnico Gorgone

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 20

Sarà Catanzaro-Pescara a inaugurare una nuova giornata del campionato di serie B dopo la pausa per le nazionali. In un Ceravolo che si preannuncia gremito e passionale come al solito, i giallorossi di Aquilani vanno a caccia di una vittoria che consentirebbe di allontanare la zona calda e di avvicinarsi concretamente ai piani alti della classifica. Di contro il Pescara, dopo l'esonero di Vivarini (che salta la sfida da ex in quello stadio che lo ha visto grande protagonista per due anni), spera di dare una svolta a una stagione sin qui molto complicata regalando un esordio da sogno a mister Gorgone. Dirigerà il signor Massimi di Termoli.

COME ARRIVA IL CATANZARO

Sono 24 i giocatori a disposizione di Aquilani per la gara di questa sera Restano ai box Marco Pompetti e Federico Di Francesco, oltre ai difensori Verrengia e Cassandro. La defezione dell'ultima ora è quella di Patrick Nuamah, che ha giocato quasi per intero le due gare amichevoli con l'under20 azzurra. Rientra invece nell'elenco dei convocati Frosinini dopo quasi sessanta giorni di stop: partirà dalla panchina non avendo i 90 minuti nelle gambe. Dubbi di formazione in tutti i reparti per il trainer giallorosso che, in avanti, si affiderà ovviamente a capitan Iemmello. Al suo fianco Pandolfi è in ballottaggio con Pittarello, mentre D'Alessandro è in crescita di condizione e può giocare sia come esterno offensivo, sia come mezzala. Spera in una chance dal primo minuto Oudin, in difesa i centrali saranno Antonini e Brighenti.

COME ARRIVA IL PESCARA

Defezioni pesanti per mister Gorgone. Per la sfida di stasera a Catanzaro saranno assenti infatti Merola, Olzer, Okwonkwo, Tsadjout, Kraja e Pellacani, mentre è presente Capellini che però non ha i 90 minuti nelle gambe e al massimo partirà dalla panchina. Letizia potrebbe essere impiegato come difensore centrale insieme a Brosco e Gravillon, con Valzania in mediana pronto a dare una mano alla retroguardia e Meazzi dal primo minuto per aggiungere qualità e imprevedibilità alla manovra. In avanti Di Nardo e Cangiano.