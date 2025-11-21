Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"

Nuova trasmissione ideata da Radio FirenzeViola quella dedicata al calcio femminile - 'L'altra metà della Viola' -, che seguirà la Fiorentina Femminile e andrà in onda il giovedì dalle ore 20:00 alle 20:50 sulla citata radio, eccezion fatta per quando la squadra maschile sarà impegnata in Conference League.

Ieri la prima puntata, che ha visto protagonista negli studi fiorentina dell'emittente il tecnico Pablo Pinones-Arce (CLICCA QUI per l'intervento integrale, che può essere ascoltato anche nel podcast in allegato): "Il calcio femminile in Italia è in crescita. Le squadre sono molto forti e preparate, non ho ancora visto una squadra che non era pronta. Il calcio italiano ha un po' bisogno di influenze dall'estero, forse anche per questo sono qui io. [...] Le influenze dall'estero possono aiutare a cambiare una certa mentalità, le giocatrici straniere servono per far crescere il movimento, le idee differenti devono poter far attuare un cambiamento, sempre ammesso che questo si voglia. Ma qui vedo che questo è voluto".

E aggiunge, in merito alla formazione guidata da Paolo Vanoli: "Quando possiamo, guardiamo sempre le partite della maschile, è un modo per farci sentire un club e no due squadre dentro un club. È molto importante capire questo".