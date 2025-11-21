Inizia il conto alla rovescia: mister Gorgone esordisce in B. Col compito di salvare il Pescara

"Credo fermamente nel fatto che questa squadra possa salvarsi, e già da domani voglio un Pescara aggressivo e coraggioso. In 7 giorni non è facile dare un'impronta chiara ma mi aspetto una voglia di rivalsa, anche in fase di non possesso. C'è bisogno di fame e aggressione importante specialmente quando si affrontano avversari di un valore diverso. Il primo obiettivo è lottare, sudare e riagganciarsi alla zona salvezza. I risultati ci daranno la carica, anche se le motivazioni le dobbiamo trovare dentro di noi": un chiaro messaggio di fiducia e speranza, quello lanciato ieri con conferenza stampa dal tecnico del Pescara Giorgio Gorgone.

Mister che questa sera alle 20.30, farà il suo debutto sulla panchina degli abruzzesi, ma anche in Serie B, categoria che il Delfino dovrà cercare di mantenere, un questo difficoltoso campionato giunto oggi alla 13ª giornata, che si aprirà al 'Ceravolo'; perché l'avversario di turno del Pescara sarà il Catanzaro. Strada in salita per Gorgone? Di sicuro non agevole, ma, come sempre detto dal tecnico in conferenza, questa esperienza è "per me è un all-in, ma le sensazioni sono buone".

E quando lo scorso anno lo diceva della Lucchese, almeno per quel che riguarda il campo, i fatti gli anni dato ragione. Ecco quindi che, dopo il biennio in rossonero, il suo primo nel calcio dei grandi, arriva ora la Serie B. Prova diversa da quella che ha contraddistinto la sua carriera, una lunga gavetta nei settori giovanili o come vice, ma il mister sembra proprio avere il giusto piglio.