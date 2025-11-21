L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari

L’Italia affronterà due volte la nazionale degli Stati Uniti - il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (per entrambe calcio d’inizio all’1;00 italiana e diretta su Rai 2) - chiudendo così il 2025 azzurro e completando il percorso d’avvicinamento alle qualificazioni al Mondiale del 2027 che prenderanno il via a marzo. Un appuntamento di grande fascino che fa seguito alle due amichevoli giocate in Italia il mese scorso contro altre due nazionali extraeuropee come Giappone e Brasile.

“È un motivo di grande orgoglio. Le prestazioni hanno permesso di accendere i riflettori sulla nostra squadra e sulle nostre calciatrici: - ha spiegato il ct Andrea Soncin nella giornata di ieri durante un evento a Milano - sarà un’occasione di crescita per tutte noi e l’occasione per vedere all’opera altre ragazze”.

Anche le due capitane azzurre – Cristiana Girelli ed Elena Linari – ai microfoni di VivoAzzurro.it si sono soffermate su questa doppia sfida: “Ora è bello che tante squadre vogliano sfidarci in amichevoli, per noi è fondamentale per crescere ulteriormente. Contro gli Stati Uniti non ho mai giocato, sarà la prima volta è sarà bellissimo. – spiega la numero 10 - Li il calcio femminile è molto riconosciuto, sarà meraviglioso. Giocare amichevoli con la Nazionale è impossibile, sono tutte gare importanti e si scende in campo sempre per vincere”.

“All’età di 16 anni potevo andare a giocare in un college di Boston. Mi avevano chiesto di avermi lì, ma poi in realtà ho deciso di non iniziare questa avventura. – è invece il racconto della centrale - Giocare queste amichevoli contro gli USA sarà un altro sogno che la piccola Elena è riuscita a realizzare”.