Napoli, dall'Inghilterra: dall'Arsenal al Tottenham, mezza Premier sogna il ritorno di McTominay

Scott McTominay è diventato in meno di due stagioni l'anima e il motore del Napoli, trasformando la sua carriera con un trasferimento dal Manchester United che, a posteriori, appare un capolavoro. Acquistato la scorsa estate per 30 milioni di euro, l'imponente centrocampista scozzese, 28 anni, si è imposto in Serie A, riscattando ogni scetticismo e diventandone l'MVP nella sua annata d'esordio, attirando così nuovamente su di sé l'attenzione dei grandi club di Premier League.

L'ex Red Devil ha messo a segno una metamorfosi impressionante: da combattente box-to-box è diventato un centrocampista moderno e prolifico. La sua energia inesauribile, l'abilità nel gioco aereo e i gol pesanti (tra Napoli e Scozia sono già otto in stagione, con quattro assist) lo hanno reso un pilastro per l'undici di Antonio Conte.

Le sirene d'Inghilterra suonano fortissime. Cone quanto riferito dal portale TeamTalk, Arsenal, Tottenham, Everton e un nostalgico Manchester United hanno già sondato il terreno. Nonostante una fonte vicina al giocatore abbia rivelato che "il cuore di Scott batte ancora per la Premier League", il ritorno a casa non sarà né facile né economico.

I vertici del Napoli, infatti, hanno alzato un vero e proprio muro per gennaio: qualsiasi offerta inferiore agli 80 milioni di euro non verrà nemmeno presa in considerazione. L'intenzione di Conte e della dirigenza è chiara: McTominay è imprescindibile e si sta costruendo qualcosa di speciale al Maradona. Per ora, la fortezza partenopea resiste all'assalto inglese.