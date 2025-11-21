Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"

"A Novara mi sono ambientato subito, ho trovato il feeling giusto con la dirigenza, la famiglia Boveri che mi ha fatto sentire parte integrante del loro progetto, ho avuto il sostegno dei tifosi che mi hanno accolto al meglio e sostenuto sempre. Devo molto a questa piazza che trasmette passione genuina, che ti coinvolge, spero tanto di ripagarli entrambi con prestazioni e con gol decisivi": così, in un'intervista rilasciata a Tuttosport in edicola quest'oggi, l'attaccante del Novara Cosimo Da Graca.

Che ricorda poi la sua carriera frenata dagli infortuni, che ha visto però il debutto in Coppa Italia (Serie A) con la Juventus allora guidata da mister Andrea Pirlo e quello in Champions League sotto di Max Allegri. Poi l'avventura in Spagna, il ritorno in bianconero e infine l'approdo al Novara, con la stagione attuale che deve essere quella del rilancio: "Sì, penso che questo campionato può essere fondamentale per la mia carriera".

In conclusione, nota sulla squadra: "Siamo da primi quattro posti e lo dimostreremo. Possiamo giocarsela con tutti, anche con le grandi, prima di fi ne andata affronteremo il Vicenza da noi, Cittadella da loro. Col Vicenza che domina il campionato sarà una bella sfida, proveremo a essere i primi a batterli".