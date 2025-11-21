Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria

Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro PatriaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 09:04Serie C
Claudia Marrone

Come già abbiamo anticipato, si aprirà questa sera la 15ª giornata di Serie C, che tra gli anticipi vedrà anche lo scontro salvezza del Girone A tra Pro Patria e Pergolettese (CLICCA QUI per il programma completo del turno); una Pergo reduce dal ko interno di lunedì, rimediato contro la Giana Erminio, che ha creato non pochi malumori all'interno del club.

Queste, nel post gara, le parole dell'Amministratore Delegato Mauro Duca in merito allo staff tecnico: "Ci penseremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. È chiaro che siamo in una fase di carenza di risultati, dobbiamo invertire assolutamente la tendenza. Non è una situazione senza ritorno, ma crea un’atmosfera che non aiuta a lavorare sereni, staff compreso". A ogni modo, come già avevamo anticipato, questa sera ci sarà regolarmente mister Giacomo Curioni in panchina, ma il confronto con i bustocchi sarà probabilmente cruciale; e a niente servirà il fatto che gli stessi hanno avuto due giorni di riposo in più rispetto appunto alla Pergolettese.

Ai gialloblù servono punti, e la sfida potrebbe essere davvero senza appello; non è escluso che venga comunque accordata fiducia al mister, al netto del risultato, ma una sconfitta complicherebbe - e non poco - i piani...

Articoli correlati
Pergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico... Pergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico importante
Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito... Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale
Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"... Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"
Altre notizie Serie C
Team Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente... TMWTeam Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"... Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"
Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro... Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria
Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica... Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"... Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"... Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"... Lega Pro a Trento per parlare di stadi, Marani: "Incentivare collaborazione pubblico-privato"
Trapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume... UfficialeTrapani, annunciato il nome del nuovo direttore dell'area tecnica: è Luigi Volume
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
2 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
5 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.1 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.2 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.3 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.4 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.5 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao: "Derby opportunità per andare in testa. Dimostriamo cosa possiamo fare"
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni
Immagine news Serie A n.3 Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
Immagine news Serie A n.4 Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"
Immagine news Serie A n.5 Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri
Immagine news Serie A n.6 Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri: il retroscena
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Bisogna arrivare velocemente ai 46 punti. Migliorando in trasferta"
Immagine news Serie B n.2 Inizia il conto alla rovescia: mister Gorgone esordisce in B. Col compito di salvare il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Aquilani torna a Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche
Immagine news Serie B n.4 Torna in campo la Serie B! Catanzaro-Pescara apre le danze per la 13ª giornata
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Pescara: esordio in cadetteria per il tecnico Gorgone
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Immagine news Serie C n.2 Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Immagine news Serie C n.5 Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Immagine news Serie C n.6 Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Importante coesione con squadra maschile. Siamo unico club"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…