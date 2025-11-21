Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria

Come già abbiamo anticipato, si aprirà questa sera la 15ª giornata di Serie C, che tra gli anticipi vedrà anche lo scontro salvezza del Girone A tra Pro Patria e Pergolettese (CLICCA QUI per il programma completo del turno); una Pergo reduce dal ko interno di lunedì, rimediato contro la Giana Erminio, che ha creato non pochi malumori all'interno del club.

Queste, nel post gara, le parole dell'Amministratore Delegato Mauro Duca in merito allo staff tecnico: "Ci penseremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. È chiaro che siamo in una fase di carenza di risultati, dobbiamo invertire assolutamente la tendenza. Non è una situazione senza ritorno, ma crea un’atmosfera che non aiuta a lavorare sereni, staff compreso". A ogni modo, come già avevamo anticipato, questa sera ci sarà regolarmente mister Giacomo Curioni in panchina, ma il confronto con i bustocchi sarà probabilmente cruciale; e a niente servirà il fatto che gli stessi hanno avuto due giorni di riposo in più rispetto appunto alla Pergolettese.

Ai gialloblù servono punti, e la sfida potrebbe essere davvero senza appello; non è escluso che venga comunque accordata fiducia al mister, al netto del risultato, ma una sconfitta complicherebbe - e non poco - i piani...