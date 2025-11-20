Serie B, in campo con il pallone rosso per la giornata contro la violenza sulle donne

“Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”. Questa frase della poetessa e scrittrice Alda Merini apre il video pubblicato oggi da Lega Serie B che ribadisce l’impegno di tutti i suoi Club, i Partner e Kappa® nel sensibilizzare tutte le comunità sportive per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il simbolo principale in campo nel prossimo turno di campionato sarà il Pallone Rosso, con una versione speciale dedicata esclusivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre.

Il pallone firmato Kappa®, sarà un formidabile simbolo per diffondere i valori di rispetto, protezione e tutela dei diritti delle donne e sarà protagonista su tutti i campi della Serie BKT in occasione della 13ª giornata di campionato. “B4LOVE” è lo slogan della campagna, per una attivazione collettiva che andrà oltre il campo da gioco.

“Il Pallone Rosso rappresenta per noi molto più di un emblema – dichiara il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin – “è un impegno concreto che ogni anno la Lega Serie B rinnova per promuovere consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità. Attraverso il linguaggio universale del calcio, vogliamo continuare a diffondere un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere, ricordando che la forza dello sport sta anche nella sua capacità di unire ed educare.

Quest’anno, inoltre, la campagna del Pallone Rosso è stata arricchita da tutta una serie di iniziative negli stadi per rendere il progetto ulteriormente incisivo e da B4LOVE, uno slogan che vuole sottolineare il sentimento che deve caratterizzare le relazioni del nostro quotidiano’.