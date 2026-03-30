Muharemovic divoratore di italiani? Non proprio, lo ha spiegato lo stesso difensore

Si avvicina la notte che tutto lo Stivale del calcio attende, quella della partita Bosnia-Italia di domani al termine della quale sapremo se finalmente gli Azzurri saranno riusciti a qualificarsi alla fase finale di una Coppa del Mondo, dopo aver saltato le ultime due edizioni del torneo più conosciuto anche da chi non frequenta abitualmente il pallone che rotola.

Uno dei temi prevalenti nell'avvicinamento a Bosnia-Italia è stato inevitabilmente l'esultanza di alcuni calciatori della nostra nazionale (su tutti Dimarco, Pio Esposito e Vicario) davanti allo schermo tv di un box della New Balance Arena di Bergamo, nel momento in cui è maturato il successo bosniaco alla serie dei rigori contro il Galles, argomento sul quale Dimarco è poi tornato in seguito anche ieri nel corso della conferenza stampa con tanto di spiegazioni. E che ha portato nel mentre però a delle reazioni in Bosnia.

Aveva fatto rumore per esempio una dichiarazione dei giorni scorsi di Tarik Muharemovic, difensore della selezione bosniaca e del Sassuolo, che aveva usato parole piuttosto dure, almeno per come erano state riportate: "Martedì andremo a divorare chiunque si presenti. Chiunque sia l'avversario, combatteremo fino alla fine per realizzare il nostro sogno. Zenica sarà infuocata". Lo stesso Muharemovic ha però poi fatto chiarezza.

Nel fine settimana il difensore del Sassuolo ha pubblicato un messaggio sui social media, con la volontà di chiarire l'accaduto: “Sappiamo tutto come sono i media! Ora tutto viene presentato in modo molto irrispettoso. Io rispetto molto l’Italia e non ho mai detto una parola negativa sugli italiani o sulle italiane. Alla fine della giornata, tutti noi lottiamo per il sogno più grande per il nostro Paese! Che vinca il migliore”. D'altronde Muharemovic è sì figlio della Bosnia, ma a livello calcistico anche dell'Italia, paese in cui è ormai stabilmente presente da anni, con la Juventus prima e il Sassuolo adesso. E potrebbe in un futuro prossimo andare a giocare proprio in quella Inter di cui fanno parte i Dimarco ed Esposito protagonisti a loro insaputa di questa polemica verso Bosnia-Italia.