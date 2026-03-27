La Bosnia non è solo Dzeko: da Muharemovic a Kolasinac, c'è un po' di Serie A

Alla fine sarà Bosnia-Italia. La Nazionale di Gennaro Gattuso ieri sera ha superato 2-0 l'Irlanda del Nord nel primo turno del playoff staccando il pass per la finale che varrà un posto negli Stati Uniti, Canada e Messico. Gli azzurri si giocheranno il Mondiale a Zenica in ambiente, ci immaginiamo noi, molto caldo. Una partita non semplice ma che Donnarumma e compagni dovranno portare a casa se vorranno proseguire il loro cammino e tornare nella competizione internazionale per eccellenza dopo 12 anni di assenza.

Dzeko il capitano

La rappresentativa guidata da Sergej Barbarez è sicuramente difficile da affrontare e servirà un'Italia concentrata come lo è stata ieri sera per portare a casa l'intera posta in palio. E fra le file dei nostri avversari ci saranno giocatori che il nostro calcio lo conoscono molto bene. Partendo dal capitano Edin Dzeko, un passato fra Roma e Inter e adesso passato allo Schalke 04 dopo sei mesi non fortunati alla Fiorentina.

Da Muharemovic a Kolasinac

L'ex giallorosso però non sarà l'unico che conosce il nostro modo di giocare visto che nella Bosnia ci sono due giocatori che militano nel nostro campionato. Il primo è Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, oltre a Sead Kolasinac che invece veste la maglia dell'Atalanta.