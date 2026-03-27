A caccia del Mondiale: il muro del Sassuolo come avversario. Sarà Muharemovic vs Italia

Tarik Muharemovic è stata una delle rivelazioni più positive del nostro campionato e gli attaccanti italiani se lo troveranno di fronte anche in Nazionale: il difensore del Sassuolo è infatti una delle colonne della Bosnia, prossimo avversario degli azzurri nello spareggio che vale il prossimo Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Novanta minuti senza sbavature per il difensore nella sfida contro il Galles, adesso dovrà vedersela con Kean, Retegui e Pio Esposito.

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Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)